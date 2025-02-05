У Німеччині назвали нереальною вимогу Трампа витрачати 5% ВВП на оборону

На думку генерала Бундесверу, Трамп, коли говорив про 5% ВВП, "мав на увазі щось інше".

Вимога президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про те, що Німеччина повинна витрачати на оборону 5% ВВП країни - не може бути виконана.

Про це в етері телеканалу ntv заявив генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр.

"Президент Трамп, звісно, знову запустив дискусію. І я думаю, що він цього хотів. Він хотів тим самим спровокувати", - сказав Броєр.

Генерал заявив, що Німеччина не може собі дозволити витрачати 5% на оборону, тому, на дуку Баєра, Трамп, коли говорив про 5% ВВП, "мав на увазі щось інше".

"Цим він мав на увазі, що ми в Європі повинні набагато більше долучатися, ніж ми робили до цього часу", - сказав військовий.

Крім того, він розповів, що для виконання цієї вимоги потрібно, щоб це могла забезпечити промисловість, але наразі це нереально.

"Я думаю, треба поступово вирішувати всю справу. Ми робимо це прямо зараз", - запевнив Броєр.

Раніше повідомлялося, що європейські країни готуються до потенційної війни з Росією, зміцнюючи обороноздатність на випадок ескалації.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп не має наміру в один день залишити Європу, зокрема й Україну, без військової підтримки США.

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