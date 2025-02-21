У Німеччині не впевнені в "ядерній парасольці" від США: що пропонує кандидат у канцлери

Кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц пропонує розпочати переговори із Францією та Великою Британією щодо "ядерної парасольки" для Європи, оскільки захист від США за адміністрації Трампа виглядає сумнівним.

Про це повідомило німецьке видання Tagesspiegel.

“Ми повинні підготуватися до того, що Дональд Трамп більше не буде беззастережно дотримуватися зобов’язань за договором НАТО”, — заявив Мерц у п’ятницю, 21 лютого, в ефірі телеканалу ZDF.

Він пропонує змінити механізм так званої ядерної участі, який Німеччина поки що здійснює спільно зі США - у разі агресії німецькі літаки можуть використовувати американські ядерні боєзаряди. Німецький політик вважає, що Франція та Велика Британія можуть замінити американських партнерів.

За словами Мерца, Франція зацікавлена в співпраці через високу вартість ядерних програм і неодноразово пропонувала обговорити це питання. Досі жоден німецький уряд на це не погоджувався.

“Те, що Європі, можливо, доведеться стати більш ядерно незалежною від США, — це питання, яке експерти з зовнішньої та безпекової політики обговорюють уже багато років”, — зазначив він.

Якщо замінити США погодяться Франція та Велика Британія, наразі незрозуміло, яка країна ухвалюватиме остаточне рішення про застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, Сполучені Штати почали розміщувати модифіковані ядерні авіабомби B61 у версії B61-12 в країнах Європи.

Читайте також: