У Берліні правоохоронці затримали неонацистів, які побили представників Соціал-демократичної партії Німеччини, а потім поранили двох поліцейських.

Про це інформує ntv.

Повідомляється про затримання чотирьох людей, які наразі перебувають під вартою.

У поліції розповіли, що неонацисти зустріли соціал-демократів біля їх агітаційного стенда на автобусній зупинці, почали їх ображати, провокувати та зрештою застосували насильство. Правоохоронці розповіли, шо вони продовжували бити жертв навіть тоді, колі ті впали на землю.

Поліцейському, який прийшов на допомогу, було завдано порізів осколком скла, а його напарник отримав перелом п'ясткової кістки. Бійку зупинили лише прибулі на місце додаткові екстрені служби. Триває розслідування.

Видання пише, що підозрюваними є молодик віком від 16 до 19 років, які прибули до Берліна спеціально на бійку з "лівими". Участь у згаданій демонстрації взяли всього 63 людини тоді як у контрдемонстрації — не менше 2 тисяч.

За порядком слідкувало близько 1000 осіб. Там також дійшло до нападів на правоохоронців і журналістів. Загалом відкрито 40 кримінальних проваджень, постраждав 31 представник влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія Шольца у виборчій програмі заборонила передавання Україні ракет Taurus.

Крім того, ми раніше інформували, що Шольц зробив чергову заяву, щодо надання ЗСУ ракет Taurus.

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