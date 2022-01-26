У Німеччині невакцинований депутат братиме участь в засіданнях Бундестагу в скляному боксі

У Німеччині невакцинований депутат братиме участь в засіданнях Бундестагу в скляному боксі

Сам депутат заявив, що погоджується на цей компроміс, аби мати змогу виконувати свої посадові обов’язки.

Невакцинований депутат німецького Бундестагу Йоахім Вундрак відтепер братиме участь в засіданнях Комітету з закордонних справ в оточенні спеціального органічного скла.

Про це повідомляє Spiegel.

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У Бундестазі доступ до зали пленарних засідань мають лише вакциновані депутати і ті з них, хто має підтвердження про нещодавнє одуження від коронавірусу.

Так, через таке посилення карантинних вимог у Бундестазі виникла ситуація, коли деякі депутати не могли повною мірою виконувати свої посадові обов’язки. В такому разі вони могли лише спостерігати за засіданням із трибун.

З Вундраком так вчинити не вдалося через те, що він входить до складу Комітету з закордонних справ. Проблема в тому, що у кімнаті, де збирається комітет, немає трибун, а зустрічі часто проходять таємно. Це унеможливлює дистанційну участь депутата в засіданні, і попереднє засідання Вундракові довелося пропустити.

Врешті для депутата знайшли рішення. Тепер на майбутніх засіданнях Вундрак сидітиме на окремому місці, відгородженому з усіх боків органічним склом.

Сам депутат заявив, що погоджується на цей компроміс, аби мати змогу виконувати свої посадові обов’язки.

Нагадаємо, Німеччина виступила проти запровадження санкцій для енергетичного сектору Росії, які у разі нападу на Україну планує вести Євросоюз.

Водночас, країна заявила про готовність передати Україні 5 тис військових касок. За словами очільниці німецького Міноборони, це чіткий сигнал, що Берлін — на боці України.

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