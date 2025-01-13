У Німеччині невідомі намалювали свастику та розбили вікно у будинку, де проживають українці

У Німеччині в містечку Гюстров, земля Мекленбург-Передня Померанія, невідомі намалювали на стіні будинку, в якому живуть українці, дві свастики та каменем розбили вікно. Поліція проводить розслідування.

Про це повідомляє поліція району Росток.

"У ніч проти 11 січня, близько 2:30, українці, які мешкають у багатоквартирному будинку, почули шум, після чого у вікно їхньої спальні залетів камінь", – йдеться у повідомленні.

Українці не постраждали.

Тільки вранці на будинку помітили дві намальовані свастики, які в Німеччині вважають антиконституційним символом. Власник будинку звернувся до поліції.

Кримінальна поліція проводить розслідування, однак інформації про можливих підозрюваних наразі немає. Правоохоронці перевіряють "ступінь зв’язку між двома злочинами".

Завдані матеріальні збитки правоохоронці оцінили у щонайменше 1500 євро.

Нагадаємо, минулого року росіянка та її чоловік-німець вбили в Німеччині двох українських біженок, маму та бабусю, а немовля викрали.

Читайте також: