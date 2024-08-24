У Німеччині невідомий напав з ножем на відвідувачів фестивалю: є загиблі та поранені

У Німеччині невідомий здійснив напад на відвідувачів фестивалю з нагоди 650-тої річниці міста Золінген, в результаті чого є загиблі та поранені.

Про це інформує FAZ, з посиланням на місцеву поліцію.

Правоохоронці повідомили, що у повітряних були підняті гелікоптери. Наразі нападник затриманий.

В центрі міста чути роботу сирен, влада попросила громадян залишити центр міста.

Один з організаторів фестивалю заявив, що рятувальні служи борються за життя 9 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині чоловік з ножем намагався убити активіста, який критикує іслам.

Крім того, ми також інформували, що у Києві чоловік тяжко поранив ножем колишню дружину та втік.

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