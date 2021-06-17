У Німеччині невідомий відкрив стрілянину і втік, є жертви

На місці працюють екстрені служби.

У центрі німецького міста Еспелькамп на заході країни невідомий відкрив стрілянину. Загинуло, щонайменше, двоє людей.

Про це поінформувало видання Bild.

Зазначається, що стрілянина сталася в приватному будинку. За даними поліції, жертвами стали чоловік і жінка, а сам стрілець зник. Наразі ведуться його пошуки, а на місці НП працюють екстрені служби.

Раніше в американському штаті Меріленд невідомі відкрили вогонь у бік перехожих в одному з кварталів міста Балтімор. Зазначається, що внаслідок стрілянини одна людина загинула, а ще п'ятеро нині перебувають в лікарні у критичному стані.

А в американському штаті Джорджія внаслідок стрілянини в одному з супермаркетів в Атланті загинула касирка, яка посперечалася з покупцем щодо носіння захисної маски.

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