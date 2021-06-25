У Німеччині невідомий влаштував різанину посеред вулиці і вбив кількох перехожих

У Німеччині невідомий влаштував різанину посеред вулиці і вбив кількох перехожих

За деякими даними, зловмисник з невідомих причин поранив від шести до 15 людей.

У Німеччині в п'ятницю, 25 червня, невідомий із ножем напав на перехожих у центрі міста Вюрцбург.

Про це повідомляє Die Zeit.

У поліції повідомили, що отримали виклик близько 17:00. Від дій зловмисника загинули декілька людей і ще більше постраждали. Водночас дані щодо кількості жертв правоохоронці не оприлюднили.

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За неофіційною інформацією низки німецьких ЗМІ, чоловік вбив трьох людей, а від шести до 15 перехожих отримали травми. Стан кількох постраждалих оцінюють як важкий.

Озброєного ножем нападника заарештували, мотиви злочину залишаються невідомими. "Зараз немає вказівок на другого злочинця. Небезпеки для населення немає", - зауважили копи.

Раніше у центрі Івано-Франківська на вулиці Володимира Великого 40-річний чоловік кидався з ножем на перехожих. Його затримали правоохоронці.

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