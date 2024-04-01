У Німеччині офіційно можна вживати канабіс – закон про легалізацію набув чинності

У Німеччині в понеділок, 1 квітня, набув чинності закон, який частково легалізує споживання й продаж канабісу. Його буде виключено зі списку заборонених речовин у законі про наркотики ФРН. Повнолітнім людям буде дозволено зберігати та вирощувати для себе певну кількість. Також буде дозволено мати з собою 25 грамів марихуани, або ж гашишу в чистому вигляді. Вдома можна буде зберігати до 50 грамів.

Про це повідомляє DW.

Крім того, буде дозволено вирощувати для особистих цілей на своєму приватному городі до трьох кущів конопель. Але для цього треба насамперед об'єднатися з іншими садівниками у такий собі "клуб любителів канабісу" і отримати дозвіл від місцевої влади – як на розведення конопель, так і на зберігання самого наркотику.

Такі клуби будуть організовані за принципом товариства або кооперативу, які не будуть орієнтовані на отримання прибутку. Тобто, члени такої спілки фактично купуватимуть канабіс або гашиш самі у себе – максимум 50 грамів на члена клубу на місяць.

Також можна буде курити канабіс у громадських місцях. Проте діє заборона на його вживання в радіусі 200 метрів від входу до шкіл, дитячих садків, ігрових майданчиків, молодіжних і спортивних установ. Також заборонено вживати марихуану за кермом транспортного засобу.

Які покарання зберігаються

Попри набуття чинності закону в Німеччині зберігаються і покарання за зловживання. Зокрема ув'язнення строком до трьох років або грошові штрафи загрожують тим, у кого виявлять понад 25 грамів марихуани або понад три кущі конопель у саду. В особливо тяжких випадках, якщо буде доведено факт торгівлі "надлишками" наркотику, передбачено ув'язнення на п'ять років.

Прихильники канабісу святкують

Півтори тисячі курців марихуани у ніч проти 1 квітня відсвяткували легалізацію біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.

Про це пише Bild.

Учасники акції курили марихуану та танцювали під регі. Сцену, яку вони встановили, прикрашав метрове листя конопель.

Акцію охороняли поліцейські, які перекрили для руху автомобілів кілька розташованих поблизу вулиць. Присутні розійшлися за кілька годин.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Майк Тайсон випустив конопляні цукерки у формі обгризених вух на згадку про свій найгучніший бій.

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