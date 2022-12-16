У Німеччині опитали громадян щодо надання Україні сучасних бойових танків: результати здивували

У п'ятницю, 16 грудня, дослідницька група Forschungsgruppe Wahlen опублікувала результати соціологічного опитування, проведеного на замовлення німецького телеканалу ZDF, щодо надання Україні сучасних бойових танків.

Про це повідомляє Deutsche Welle

Кількість прихильників такого рішення досягла 48 відсотків порівняно з 43 відсотками на початку листопада. Проти виступили 41 відсоток респондентів, тоді як у листопаді було 47 відсотків.

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Таким чином за півтора місяця кількість німців, які виступають за надання Україні сучасних бойових танків, зросла на п'ять відсотків. Серед прихильників ідеї переважають прибічники партії "Зелених" — таких було 70 відсотків. Натомість найрідше (всього 12 відсотків опитаних) підтримку висловили німці, які розділяють погляди націоналістичної право-популістської партії "Альтернатива для Німеччини", лідерів якої підозрюють у тісних контактах з російськими діячами.

Репрезентативне опитування проводили з 12 до 15 грудня телефоном серед 1365 повнолітніх жителів ФРН. Похибка становить близько трьох відсотків.

Як відомо, українська влада неодноразово зверталася до Берліна з проханням надати сучасні бойові танки Leopard 2.

Однак, Німеччина досі не ухвалила рішення, чи надавати їх українським збройним, продовжуючи переговори із США та іншими партнерами.

Нагадаємо, очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США підтримають передавання Україні німецьких танків Leopard 2.

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