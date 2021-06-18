У Німеччині першу дозу вакцини від COVID-19 отримала половина жителів країни

Другу ін'єкцію зробили 29,6% жителям країни.

У Німеччині з початку прищепної кампанії від коронавірусу першу дозу вакцини отримали понад 41 млн осіб, що становить близько половини від усього населення країни. Повну вакцинацію пройшли майже 30%.

Про це повідомляє агентство DPA.

За словами міністра охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан, близько 41,5 млн жителів країни отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, що становить 50,1% від загальної чисельності населення. Другу ін'єкцію зробили 29,6% жителям країни.

Ця заява глави МОЗ була зроблена на тлі зростаючих побоювань щодо поширення Delta-штаму коронавірусу, який вперше був виявлений в Індії. На сьогодні в Німеччині цей варіант COVID-19 не вплинув на епідеміологічну ситуацію в країні, але набув широкого поширення у Великобританії.

Раніше стало відомо, що Німеччина від 25 червня відкриває кордони для щеплених іноземців з країн, які не входять до ЄС.

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