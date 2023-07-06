У Німеччині почали конфісковувати авто з російськими номерами

Вже є підтверджені випадки конфіскації автомобілів з російськими номерами на митниці.

У Німеччині органи влади почали конфісковувати автомобілі з російськими номерами через заборону ввезення транспортних засобів з РФ через відповідні санкції.

Про це заявилj посольство РФ у ФРН, інформує Ліга.

У посольстві заявили, що вже є підтверджені випадки конфіскації автомобілів з російськими номерами на митниці.

Заборона стосується всіх транспортних засобів, які ввозяться тимчасово або використовуються для транзиту.

Раніше російські туристи почали скаржитися, що під час їхніх подорожей Європою їх почали зупиняти на німецьких автобанах та конфісковувати автомобілі.

Крім того, росіянам, які вʼїхали до Німеччини на авто, інкримінують порушення законодавства Федеративної Республіки Німеччина щодо зовнішньої торгівлі, з посиланням на регламент Ради ЄС від 31 липня 2014 року №833/2014 "Про обмежувальні заходи у зв'язку з діями Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні".

Відповідно до цієї статті, на території деяких країн Євросоюзу заборонено продаж та ввезення автомобілів з Росії.

Також росіян попереджають про кримінальну відповідальність через порушення законодавства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив Німеччину перед самітом НАТО у Вільнюсі, щоб вона не повторювала помилок ексканцлерки Ангели Меркель, політика якої призвела до найбільшої в Європі війни від часів Другої світової.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина виступила проти плану ЄС віддати Україні прибуток від заморожених активів Росії. У країні кажуть, що такий крок може призвести до юридичних чи фінансових ризиків.

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