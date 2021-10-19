У Німеччині почався суд над 96-річною секретаркою концтабору, відкладений через її втечу

У Німеччині почався суд над 96-річною секретаркою концтабору, відкладений через її втечу

Підозрювану привезли до судової зали в інвалідному кріслі.

96-річна екссекретарка нацистського концтабору Ірмгард Фурхнер, яка у вересні спробувала втекти від правоохоронців, нарешті постала перед судом.

Про це інформує Daily Mail.

Жінка з’явилася у залі суду пристебнута до інвалідного крісла. Широка хустка на голові, захисна маска на обличчі та великі сонцезахисні окуляри приховували її лице.

Судовий процес мав розпочатися два тижні тому, проте Фурхнер втекла з будинку престарілих у Квікборні. Пізніше поліція затримала її в Гамбурзі. Жінка була звільнена через п’ять днів і пообіцяла обов’язково з’явитися на наступне судове засідання. Крім того, їй встановили електронну мітку для контролю за місцезнаходженням.

Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 26 жовтня.

Справа Ірмгард Фурхнер

За словами обвинувачення, Фурхнер, яка працювала на посаді секретарки у Штуттгофі, від червня 1943 року до квітня 1945 року, допомагала керівництву табору систематично вбивати ув’язнених — євреїв, польських партизанів та радянських військовополонених.

Оскільки їй тоді було лише 18 років, її справу розглядає суд у справах неповнолітніх, хоча жінці майже сто років. 96-річну секретарку нацистського концтабору звинувачують у співучасті вбивства понад 11 тис. людей.

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Фурхнер тричі брала участь судових процесах, пов'язаних зі Штуттгофом, в тому числі над її ексначальником. Кожного разу вона наполягала, що нічого не знала про вбивства і не контактувала з ув'язненими.

Своєю чергою прокурори наполягають, що секретарка займалася документацією, тому не могла не бачити списки в’язнів, зокрема тих, кого вбили. Ірмгард Фурхнер — перша жінка за багато років, яку судять за нацистські злочини.

У концентраційному таборі за кілька кілометрів від Данцинга (сучасний Ґданськ) нацисти утримували під час Другої світової війни понад сто тисяч людей, більшість з яких євреї. Загинуло близько 65 тисяч людей.

Нагадаємо, що у Німеччині 96-річна Ірмгард Фурхнер, яка працювала секретаркою коменданта нацистського концтабору Штуттгоф, зникла перед початком суду. Її вдалося затримати через декілька годин після втечі.

Також повідомлялося, що у Німеччині судитимуть 100-річного охоронця концтабору Заксенгаузен.

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