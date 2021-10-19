Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Німеччині почався суд над 96-річною секретаркою концтабору, відкладений через її втечу

У Німеччині почався суд над 96-річною секретаркою концтабору, відкладений через її втечу

Associated Press

Підозрювану привезли до судової зали в інвалідному кріслі.

96-річна екссекретарка нацистського концтабору Ірмгард Фурхнер, яка у вересні спробувала втекти від правоохоронців, нарешті постала перед судом.

Про це інформує Daily Mail.

Жінка з’явилася у залі суду пристебнута до інвалідного крісла. Широка хустка на голові, захисна маска на обличчі та великі сонцезахисні окуляри приховували її лице.

©

Судовий процес мав розпочатися два тижні тому, проте Фурхнер втекла з будинку престарілих у Квікборні. Пізніше поліція затримала її в Гамбурзі. Жінка була звільнена через п’ять днів і пообіцяла обов’язково з’явитися на наступне судове засідання. Крім того, їй встановили електронну мітку для контролю за місцезнаходженням. 

Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 26 жовтня.

Справа Ірмгард Фурхнер

За словами обвинувачення, Фурхнер, яка працювала на посаді секретарки у Штуттгофі, від червня 1943 року до квітня 1945 року, допомагала керівництву табору систематично вбивати ув’язнених — євреїв, польських партизанів та радянських військовополонених.

Оскільки їй тоді було лише 18 років, її справу розглядає суд у справах неповнолітніх, хоча жінці майже сто років. 96-річну секретарку нацистського концтабору звинувачують у співучасті вбивства понад 11 тис. людей.

Фурхнер тричі брала участь судових процесах, пов'язаних зі Штуттгофом, в тому числі над її ексначальником. Кожного разу вона наполягала, що нічого не знала про вбивства і не контактувала з ув'язненими.

Своєю чергою прокурори наполягають, що секретарка займалася документацією, тому не могла не бачити списки в’язнів, зокрема тих, кого вбили. Ірмгард Фурхнер — перша жінка за багато років, яку судять за нацистські злочини.

У концентраційному таборі за кілька кілометрів від Данцинга (сучасний Ґданськ) нацисти утримували під час Другої світової війни понад сто тисяч людей, більшість з яких євреї. Загинуло близько 65 тисяч людей.

Нагадаємо, що у Німеччині 96-річна Ірмгард Фурхнер, яка працювала секретаркою  коменданта нацистського концтабору Штуттгоф, зникла перед початком суду. Її вдалося затримати через декілька годин після втечі.

Також повідомлялося, що у Німеччині судитимуть 100-річного охоронця концтабору Заксенгаузен.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація