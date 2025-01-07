У Німеччині подружжя зізналося у вбивстві українок і викраденні дитини

За версією слідства, мотив злочину полягав у тому, що пара вже давно плекала бажання мати спільну доньку.

У німецькому місті Мангейм подружжя – 45-річна жінка і 43-річний чоловік – зізналися у вбивстві українки, її матері та викраденні немовляти.

Про це повідомляє Spiegel.

На початку судового процесу обвинувачені у вбивствах українок та викраденні дитини однієї з них зізналися у скоєнні злочинів у заявах, зачитаних адвокатами. Чоловік і жінка сказали, що розкаялися у скоєному.

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За версією прокуратури, подружжя вбило 51-річну українську біженку та її 27-річну доньку, щоб забрати собі немовля останньої. Дитині було лише п’ять тижнів. На думку слідства, мотивом злочину стало те, що пара вже давно плекала бажання мати спільну доньку.

Так, зловмисниця спеціально шукала контакти з українськими біженцями та приєдналася до відповідної групи у Telegram. Так вона познайомилася з 27-річною українкою, яка шукала допомоги з перекладом через майбутнє народження доньки.

На момент скоєння злочину українка разом з мамою і дитиною перебували у притулку для біженців в окрузі Рейн-Неккар.

За версією слідства, під час відвідування ресторану 6 березня 2024 року обвинувачені ввели двом жінкам седативні препарати. Коли у 51-річної українки погіршилось самопочуття, подружжя відвезло її 27-річну доньку та немовля додому. Зловмисники переконували українку, що далі самі відвезуть її маму до лікарні. Натомість вони відвезли жінку на озеро неподалік від Карлсруе. Там чоловік ударив жінку по голові невідомим предметом "щонайменше чотири рази з усією силою" і втопив її в озері. Як розповів сам обвинувачений, він використовував гумовий молоток з господарського магазину.

Після цього фігуранти забрали із собою 27-річну українку з дитиною, сказавши, що у матері стався серцевий напад і та перебуває в лікарні.

Далі вони поїхали до міста Хоккенхайм, що неподалік від Рейнської греблі. Там чоловік щонайменше тричі вдарив жінку по голові невідомим предметом "зі значною силою". Українка померла від черепно-мозкової травми. Подружжя підпалило тіло жінки і вирушило додому з її немовлям.

Зараз дитині близько 11 місяців і вона живе зі своєю тіткою в Україні. Жінка виступає у цій справі як співпозивач.

Загалом для розгляду справи у суді заплановано дев’ять днів слухань. Вирок може бути оголошено 21 лютого.

Нагадаємо, у березні 2024 року у Німеччині знайшли мертвою українку Маргариту, яка зникла напередодні. Поліцейські шукали її немовля та маму. Згодом дитину знайшли живою у двох росіян. А маму вбитої українки – Марину – знайшли мертвою в озері. Німецька поліція запідозрила у вбивстві українок росіянку та її чоловіка-німця, їх було затримано.

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