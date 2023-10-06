У Німеччині поліція провела обшук у російського олігарха Усманова: яке майно вилучили у друга Путіна

Російські олігархи продовжують потерпати через те, що опинилися поза законом в цивілізованому світі.

У Баварії німецька поліція, податкові слідчі та митні агенти провели 5 жовтня рейд у віллі підсанкційного росіянина. Reuters повідомляє, що йдеться про олігарха Алішера Усманова.

Про обшуки пише DW.

Обшуки на віллі Алішера Усманова

Німецькі правоохоронці завітали до вілли російського олігарха у громаді Роттах-Егерн, що на березі озера Тегернзе в Альпах. Стражі порядку відмовилися називати ім'я персони та лише сказали, що йдеться про підсанкційну особу. Втім, Reuters вдалося розвідати, що йдеться про Алішера Усманова.

Вілла Усманова / X (Twitter)

У Центральному відомстві з виконання санкцій також повідомили, що обшуки були проведені й на інших об'єктах бізнесмена. Як свідчать фотографії з місця події, у ході обшуків правоохоронці вилучили багато розкішних автомобілів.

В Усманова вилучили багато елітних автомобілів / X (Twitter)

Представник Усманова вже зв'язався зі ЗМІ та запевняє, що жодних підстав підозрювати олігарха у чомусь незаконному немає. Самі правоохоронці наразі ситуацію не коментують.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну життя багатьох російських олігархів, наближених до Путіна, помітно погіршилося.

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