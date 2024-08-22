У Німеччині помітили дрони над індустріальним парком та АЕС: до чого тут Росія

Невідомі безпілотники помітили над індустріальним парком і атомною станцією в Німеччині.

Над найбільшим індустріальним парком у німецькому Шлезвіг-Гольштайні та над виведеною з експлуатації атомною електростанцією у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники. Правоохоронці припускають, що до цього може бути причетна Росія.

Про це пише Bild.

Повідомляється, що поліція і прокуратура були приведені в готовність через ворожий об'єкт – ймовірно, військовим безпілотником, який може бути пов'язаний з Росією.

Останніми днями кілька безпілотників було також помічено в районі виведеної з експлуатації атомної електростанції та терміналу зрідженого природного газу в місті Брунсбюттель, пишуть журналісти.

Прокуратура Фленсбурга проводить розслідування щодо можливої шпигунської діяльності з метою саботажу. Згідно з інформацією Bild, ці безпілотники можуть бути пов'язані з російськими агентами та, ймовірно, були запущені з цивільних суден у Північному морі.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року у Німеччині зафіксували російські безпілотники біля місць навчання українських військових.

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