У Німеччині пообіцяли "терміново" розглянути запит Польщі щодо Leopard Україні - ЗМІ

У Берліні підтвердили, що отримали запит Варшави щодо "Леопардів".

Німеччина має намір розглянути заявку Польщі щодо передавання Україні танків Leopard 2 у терміновому порядку.

Про це заявив представник уряду Німеччини, пише Spiegel.

За його словами, запит Польщі щодо експорту техніки отримано.

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Представник німецького уряду запевнив, що такі заяви будуть "розглядатися у терміновому порядку відповідно до встановлених процедур і правил експорту зброї".

До слова, що оскільки Німеччина володіє експортною ліцензією на Leopard 2, для передавання танків іншими європейськими країнами, які володіють цією технікою, потрібна згода ФРН.

Нагадаємо, 24 лютого Німеччина отримала запит Польщі про згоду передати Україні танки Leopard 2. Також Варшава просить Берлін приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2.

Передавання танків Leopard 2 Україні

Після того, як учасники засідання у Рамштайні 20 січня не ухвалили рішення про постачання Україні Leopard, на Берлін посипався шквал критики.

Так, не задоволені нерішучістю керівництва Німеччини у США.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький теж розкритикував Німеччину за зволікання із передаванням Україні танків Leopard 2.

Очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу наголосив, що є низка країн, які готові закликати Німеччину надати Україні танки.

Вже 22 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін вирішує про передавання Україні танків. Проте є умова - це повинно відбутись у координації зі союзниками, зокрема США.

А німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок пояснила, що Берлін нібито не проти постачання танків до України. Втім, виступає за збільшення коаліції таких постачальників.

Тим часом у Путіна заявили про погіршення відносин із Німеччиною і пригрозили наслідками за дозвіл постачати Україні Leopard

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