У Німеччині попередили про обов'язкову COVID-вакцинацію від лютого: нещепленим можуть заборонити відвідувати магазини

У Німеччині попередили про обов'язкову COVID-вакцинацію від лютого: нещепленим можуть заборонити відвідувати магазини

Влада ФРН планує обмежити вакцинованим доступ на культурні заходи та в магазини.

У Німеччині можуть ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу у лютому 2022 році.

Про це заявила Ангела Меркель у четвер на пресконференції, пише Berliner MorgenPost.

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"Обговорення та рішення з питання загальної обов'язкової вакцинації відбуватиметься у Бундестазі. Влада ФРН і федеральних земель попросить раду з питань етики розробити рекомендації до кінця року. Потім ця обов'язкова вакцинація, рішення щодо неї, може набути чинності від лютого 2022 року", - повідомила Меркель.

Крім того, за інформацією ЗМІ, невакцинованим німцям можуть дозволити відвідувати лише аптеки та супермаркети і зустрічатися у невеликих компаніях — до двох осіб. Для таких осіб будуть закриті бари та клуби у всій країні. На дітей правило не поширюється.

Як повідомлялося, Німеччина знову запровадила безкоштовні ПЛР-тести на COVID-19, оскільки рівень зараження досягає рекордів.