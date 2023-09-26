У Німеччині порноактор зґвалтував письменницю-біженку з України, яку прихистив у себе

Підозрюваний переконує, що сексуального насильства не було, однак визнає, до дав ляпаса жінці та закривав їй рота.
У Берліні триває судовий процес над 36-річним вчителем музики та порноактором Генрі Т., який прихистив у себе та вчинив сексуальне насильство щодо 27-річної української біженки-письменниці.
Про це повідомляє Bild.
За інформацією видання, підсудний громадянин Німеччини Генрі Т. працює викладачем фортепіано та саксофона і паралельно знімається в порно. На рахунку чоловіка – понад 100 короткометражок.
Навесні 2022 року Генрі через Інтернет запропонував допомогу біженцям з України і 28 травня зустрів на берлінському вокзалі 27-річну українську письменницю, авторку книг для дітей.
Як німець познущався над українською біженкою
За версією слідства, німець замкнув українку у квартирі в районі Кепенік та скоїв щодо неї сексуальне насильство. Жінка вибігала на балкон та почала кричати, а також намагалася викликати поліцію. 30 травня постраждалій вдалося втекти.
"Раптом вона закричала: "Зґвалтування!" Я закрив їй рота через сусідів. Жодного зґвалтування не було", – стверджує підозрюваний.
"Я чув, як вона говорила по-телефону. Вона повідомила до поліції мою адресу, яку, мабуть, прочитала в моєму партквитку. Я роздратувався і дав їй ляпаса. Я замкнув кімнати, щоб вона не взяла ножа. Вона кричала з балкона, я відтягнув її звідти, ми впали на підлогу. Я закрив їй рота", – розповів свою версію подій нападник.
Він також пояснив, чому не оберігався.
"Я порноактор, тому здаю аналізи щокілька тижнів. І вона (українка – ред.) суворо релігійна, а Папа Римський проти презервативів", – сказав Генрі.
Зараз він мешкає в Нижній Саксонії та займається нерухомістю.
Українка дасть свої свідчення 29 вересня. За словами адвоката, жінка надалі живе у Берліні, де "про неї добре дбають". Вирок суду очікується 13 жовтня.
Нагадаємо, раніше в Норвегії в готелі для біженців було жорстоко вбито 30-річну громадянку України. В неї залишилась дитина.
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