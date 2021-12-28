У Німеччині посилили карантин та запровадили нічну комендантську годину

У Німеччині посилили карантин та запровадили нічну комендантську годину

Додаткові обмеження також запровадили у Греції та Франції.

Нові обмеження – від сьогодні, 28 грудня, у Німеччині посилюють карантин.

Також читайте Франція посилила карантинні заходи: що відбулося

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 28 грудня.

Так, там зачинили більшість розважальних закладів, запровадили нічну комендантську годину для барів та ресторанів, а на Новий рік дозволено збиратись компаніями не більше 10 осіб.

На тлі спалаху заражень додаткові обмеження запроваджують і у Греції. Від 3 січня у супермаркетах, транспорті та в закладах харчування обов'язково потрібно буде носити маски. Вночі заборонять працювати барам та ресторанам, а на масових заходах дозволять збиратись одночасно максимум тисячі відвідувачів.

Посилили карантин і у Франції – щонайменше три дні на тиждень більшість працівників мають працювати з дому. А від 15 січня у Франції почнуть діяти оновлені паспорти вакцинації – для відвідування громадських місць буде необхідно пред’явити документ на підтвердження повного курсу щеплень, а от негативний ПЛР-тест більше не вважатиметься альтернативою COVID-паспортам.

Читайте також: