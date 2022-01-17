У Німеччині призупинили сертифікацію "Північного потоку-2": у чому причина

У Німеччині призупинили сертифікацію "Північного потоку-2": у чому причина

10 вересня 2021 року повідомили про завершення будівництва "Північного потоку-2" і почали заповнювати нитки газом.

Німеччина призупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2" через те, що він не відповідає законам Європейського Союзу.

Про це під час спільного брифінгу з українським міністром закордонних справ сказала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок 17 січня.

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"Газпровод "Північний потік-2" поки не повністю відповідає законодавству ЄС, тому сертифікація припинена" - зазначила глава МЗС ФРН.

У Міністерстві закордонних справ РФ відреагували, там розчаровані таким рішенням Німеччини. "Розчаровані нинішнім станом російсько-німецьких відносин, що переживають непростий етап через реалізований офіційним Берліном курс на комплексне стримування нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Німеччині відклали ще на пів року сертифікацію "Північного потоку-2". За словами голови Федеральної мережевої агенції Німеччини Йохена Хоманна, регулятор досі не отримав необхідні документи від оператора. Процес сертифікації відновлять, коли вимоги будуть виконані.

Слід зазначити, що 29 грудня 2021 року ко мпанія Nord Stream 2 AG повідомила про завершення процедури заповнення газом другої нитки російського газопроводу "Північний потік – 2", який буде надходити до Європи в обхід України.