У Німеччині професійного пожежника звинуватили в підпалі притулку для українських біженців

Чоловіка, який працював у пожежній охороні, підозрюють у спробі спричинити 19 пожеж.

У виникненні пожежі, яка минулого місяця знищила притулок для українських біженців на північному сході Німеччини, звинувачують місцевого пожежника. Загалом його підозрюють у серії з 19 підпалів.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на прокуратуру землі Мекленбург-Передня Померанія.

Пожежа в притулку для біженців Groß Strömkendorf 19 жовтня привернула велику увагу ЗМІ в Німеччині. Хоча ніхто з 17-ти тутешніх мешканців не постраждав, але свастика, намальована на логотипі Червоного Хреста біля готелю, де проживали біженці, спонукала слідчих припустити, що за пожежею, яка завдала збитків на мільйони євро, стояли політичні мотиви.

“Внаслідок нашого розслідування ми припускаємо, що злочинний акт у Грос-Стремкендорфі був частиною низки пожеж. Жодних ознак політично вмотивованих дій не виявлено”, — сказала головна прокурорка Клаудія Ланге.

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За її словами, 32-річного чоловіка, який спочатку був членом добровільної пожежної служби, а потім став професійним пожежником, підозрюють у спробі спричинити 19 пожеж у східній частині портового міста Вісмар, зокрема в лісі та на автостоянці.

Як і інші пожежники, які брали участь у гасінні пожежі в готелі, чоловіка допитала поліція протягом кількох днів після пожежі. Невідповідності між його заявами та заявами інших пожежників насторожили слідчих, які знайшли свідків, котрі довели, що чоловік відвідав чотири інші місця пожежі.

Окрім того, один зі свідків бачив, як цей чоловік приїхав у машині незадовго до того, як спалахнула пожежа, і невдовзі поїхав.

Затриманий пожежник заперечує звинувачення, але залишається під вартою.

Нагадаємо, раніше опозиційні політики в Німеччині обурилися тим, що велика кількість українців, які зареєструвалися як біженці, перетинають кордон по кілька разів.

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