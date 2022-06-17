У Німеччині розкритикували Шольца за те, що не дав конкретних обіцянок щодо постачання зброї Україні

У Німеччині розкритикували Шольца за те, що не дав конкретних обіцянок щодо постачання зброї Україні

Правляча коаліція Німеччини "висловила розчарування" канцлеру Олафу Шольцу за те, що під час візиту до Києва він не дав жодних конкретних обіцянок щодо постачання важкого озброєння Україні.

Водночас у коаліції назвали "хорошим сигналом" обіцянку німецького канцлера підтримати надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє Spiegel.

"Прийшов час, нарешті, дати чітке зобов'язання про негайну доставку важкого озброєння", - заявив депутат бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Йохан Вадефуль.

Нагадаємо, військовий експерт заявив, що для Макрона, Шольца та Драґі найбільше зрозумілий світ, у якому перемогла Росія, тому їхній візит був зумовлений лобіюванням інтересів Москви. Мовляв, лідери Франції, Італії та Німеччини прибули до України з візитом, щоб переконатися в позиції Зеленського у ситуації, що склалася на сьогодні.

Читайте також:

Шольц не хоче відправляти танки до України - інтерв'ю з канцлером Німеччини

Дуда різко розкритикував Шольца та Макрона за дзвінки Путіну-"Гітлеру"