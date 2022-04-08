У Німеччині розмалювали радянський пам'ятник: сучасні нацисти з Москви назвали це "цинічною зневагою" (фото)

У Німеччині розмалювали радянський пам'ятник: сучасні нацисти з Москви назвали це "цинічною зневагою" (фото)

“Українська кров на російських руках” — такий напис з’явився на меморіалі в Берліні.

У четвер, 7 квітня, у Берліні розмалювали червоною фарбою відомий радянський меморіал у Трептов-парку — на нього нанесли написи, якими звинувачують росіян у несправедливій війні проти України. Посольство РФ направило з цього приводу ноту протесту в МЗС ФРН із вимогою усунути наслідки “атаки вандалів”.

Як повідомляє Berliner Zeitung, графіті виявили працівники охорони.

Написи, які були нанесені на пам’ятник, були зроблені англійською мовою. Серед них — “українська кров на російських руках”, “Сталін = Путін”, “Буча”, а також нацистські свастики поруч із символом російської агресії в Україні, кремлівською "свастикою" у вигляді літери Z.

Як зауважили у виданні у такий спосіб невідомі очевидно протестували проти воєнних злочинів, скоєних росіянами під час війни проти України. Тепер пам'ятник перебуває під охороною поліції.

Тим часом російське посольство в Німеччини відреагувало на цей “вандалізм” нотою до МЗС ФРН.

"На об'єкти архітектурного ансамблю, включаючи всесвітньо відомий пам'ятник радянському солдату, нанесені образливі написи русофобського змісту... Розглядаємо цю підлу акцію як цинічну зневагу пам'яті воїнів, що віддали свої життя за звільнення світу та Європи від нацизму", - цитують своїх дипломатів російські видання.

Нагадаємо, війська РФ розстріляли пам'ятник українському письменнику Тарасу Шевченку в селищі Бородянка, що на Київщині.

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