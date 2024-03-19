У Німеччині розпочалася 20-та зустріч "Рамштайну": названо пріоритетні питання

У вівторок, 19 березня, у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах на базі Повітряних сил США "Рамштайн" розпочалася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Українську делегацію очолює міністр оборони України Рустем Умєров.

"Пріоритетами на цьому засіданні для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіусу дії. Постійним пунктом обговорення лищаються артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка", - розповіли в оборонному відомстві.

Нагадаємо, попередня зустріч у форматі "Рамштайн" була 14 лютого. Тоді офіційно розпочала свою роботу Коаліція дронів, до якої долучилися 8 держав.

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