У Німеччині розпочався суд над 100-річним колишнім охоронцем нацистського концтабору

Очікується, що суд триватиме до січня.
У Німеччині розпочався судовий процес над 100-річним колишнім охоронцем нацистського концтабору Заксенгаузен. Йому закидають співучасть в убивствах понад 3,5 тисячі в’язнів.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 8 жовтня.
Обвинувачений до зали суду зайшов за допомогою ходунків, прикриваючи водночас обличчя текою для паперів. Його ім'я – Йозеф, прізвище – не розголошують згідно з німецькими законами про приватність.
У 21 рік він став охоронцем Заксенгаузена й працював там три роки. Прокурори переконані, що чоловік знав про масові вбивства, однак не полишив служби, що робить його співучасником злочину. За словами адвоката, коментувати ці звинувачення підсудний не збирається.