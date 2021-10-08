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У Німеччині розпочався суд над 100-річним колишнім охоронцем нацистського концтабору

У Німеччині розпочався суд над 100-річним колишнім охоронцем нацистського концтабору

Associated Press

Очікується, що суд триватиме до січня.

У Німеччині розпочався судовий процес над 100-річним колишнім охоронцем нацистського концтабору Заксенгаузен. Йому закидають співучасть в убивствах понад 3,5 тисячі в’язнів.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 8 жовтня.

Обвинувачений до зали суду зайшов за допомогою ходунків, прикриваючи водночас обличчя текою для паперів. Його ім'я – Йозеф, прізвище – не розголошують згідно з німецькими законами про приватність.

У 21 рік він став охоронцем Заксенгаузена й працював там три роки. Прокурори переконані, що чоловік знав про масові вбивства, однак не полишив служби, що робить його співучасником злочину. За словами адвоката, коментувати ці звинувачення підсудний не збирається.

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