У Німеччині розпочався суд над 100-річним колишнім охоронцем нацистського концтабору

Очікується, що суд триватиме до січня.

У Німеччині розпочався судовий процес над 100-річним колишнім охоронцем нацистського концтабору Заксенгаузен. Йому закидають співучасть в убивствах понад 3,5 тисячі в’язнів.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 8 жовтня.

Обвинувачений до зали суду зайшов за допомогою ходунків, прикриваючи водночас обличчя текою для паперів. Його ім'я – Йозеф, прізвище – не розголошують згідно з німецькими законами про приватність.

У 21 рік він став охоронцем Заксенгаузена й працював там три роки. Прокурори переконані, що чоловік знав про масові вбивства, однак не полишив служби, що робить його співучасником злочину. За словами адвоката, коментувати ці звинувачення підсудний не збирається.

Новини світу: у Німеччині розпочався суд над сторічним чоловіком

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