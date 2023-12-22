У Німеччині розповіли, чи депортуватимуть українців для мобілізації до ЗСУ

Берлін не видаватиме Києву військовозобов'язаних українців, які перебувають у ФРН.

Німеччина не депортуватиме українців і не примушуватиме їх до мобілізації у ЗСУ.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, коментучи інтерв'ю міністра оборони України Рустема Умєрова, повідомляє DW.

Він запевнив, що Берлін не видаватиме Києву українців, які перебувають у ФРН, якщо вони отримають повістки.

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"Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі – це не наш випадок", – заявив голова німецького Мін'юсту.

За словами німецького міністра, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили Україну, це не матиме практичних наслідків для українців, які мешкають у Німеччині.

"Для мене немислимо, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі", – додав Бушман.

Натомість міністр радий, що українці, які втекли від війни, знайшли притулок у Німеччині і можуть тут працювати.

"Ми намагаємося досягти того, щоб більше людей з України вийшли на роботу і не жили на допомогу", – підсумував він.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров дав інтервʼю німецькому Bild. Видання, посилаючись на його слова, пише, що Міноборони планує призвати на військову службу з-за кордону чоловіків-українців віком 25—60 років.

Пізніше у Міноборони заперечили плани призвати чоловіків до лав ЗСУ з-за кордону.

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