У Німеччині розвідника підозрюють у шпигунстві для Росії: міг передати таємну інформацію

У Німеччині заарештували працівника спецслужби через підозру у передачі РФ державних таємниць.

Співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини Карстен Л. заарештували за підозрою у шпигунстві та в передачі цього року Росії інформації, яка є державною таємницею.

Про це пише DW.

"Обвинувачений підозрюється в державній зраді", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Чоловіка затримали 21 грудня, у його квартирі та на робочому місці провели обшуки. Пізніше був виданий орден на його арешт.

Розвідники самі виявили ймовірну держзраду та провела масштабне внутрішнє розслідування.

"У випадку з Росією ми маємо справу з актором, який відрізняється безпринципністю і готовністю до насильства. Кожна розголошена деталь дасть противнику перевагу в намірі завдати шкоди Німеччині", - зауважив очільник відомства Бруно Каль.

За його словами, успіх розслідування багато в чому залежить від того, щоб якнайменше інформації стало надбанням громадськості, допоки прокуратура не завершить слідчі заходи.

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Як у світі шпигують на Росію

Нагадаємо, що раніше шпигунська мережа в Америці, до якої входив агент ФСБ, надсилала американські військові технології до Росії.

А раніше у Швеції затримали літню пару за підозрою у шпигунстві. За даними місцевих ЗМІ, це були чоловік і жінка, яким близько 60 років.

До того ж перед тим співробітник британського посольства в Берліні зізнався у шпигунстві. Чоловік працював на російську розвідку. Його звинувачують у передачі секретної інформації.

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