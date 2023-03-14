У Німеччині школярки під час прогулянки зарізали 12-річну дівчинку: шокувальні подробиці

У німецькому місті Фройденберг, яке розташоване землі Північний Рейн-Вестфалія, стався шокувальний випадок. Там двоє дівчат, віком 12 та 13 років, зарізали свою 12-річну знайому.

Про це пише BILD.

До поліції звернулись батьки 12-річної Луїзи в суботу, 11 березня. Вони заявили про зникнення доньки. Відомо, що дівчинка вирушила в трикілометрову пішу прогулянку додому через лісисту місцевість, проте згодом зв'язок з нею зник. Поліція та батьки вважали, що Луїза заблукала. Наступного дня поліція знайшла тіло дівчинки із численними пораненнями.

Після цього поліція встановила, що до вбивства дитини можуть бути причетними дві школярки, віком 12 та 13 років. Злочин стався після сварки між трьома дівчатам. Луїза нібито висміяла одну з нападниць, що спровокувало агресію. Подруги поранили дівчинку невеликим ножем, що призвело до смерті.

Старший прокурор Маріо Маннвайлер відмовився коментувати подробиці вбивства, посилаючись на те, що підозрювані ще діти.

"Те, що може бути мотивом злочину для дітей, може бути неочевидним для дорослої людини. Це - шокувальна подія і особливий випадок. Луїза стала жертвою жорстокого злочину. Розтин відбувся в університетській лікарні Майнца. Згідно з його результатами, дитина померла від численних ножових поранень", - сказав він.

Нагадаємо, у Польщі в селищі Раціборовіце в Нижньосілезькому воєводстві знайшли мертвими 36-річну матір та її 1-річного сина. Трагедія сталась після того, як батьки дізнались, що у дитини діагностували епілепсію.

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