У Німеччині шоковані поведінкою Угорщини після поїздки Орбана до Москви - Bloomberg

Між країнами виник дипломатичний конфлікт на тлі візитів угорського премʼєра.

Угорщина вирішила скасувати запланований раніше візит міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до Будапешта.

Це сталося після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його неоголошену поїздку до Москви, інформує Bloomberg.

Повідомляється, що Бербок повинна була провести зустріч з головою МЗС Угорщини Петром Сійярто, який супроводжував візит Орбана до Москви.

Проте у Будапешті вирішили скасувати візит Бербок до країни, що викликало серйозне здивування у Берліні, повідомило агентству джерело у Німеччині.

Чиновник заявив журналістам, що серйозна та чесна розмова між країнами потрібна на тлі візиту Орбана до Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європа жорстко відреагувала на візит Орбана до Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна відреагувала на скандальний візит Орбана до Путіна.

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