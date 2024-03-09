У Німеччині шукають банду незвичайних крадіїв: яку ціль вони обирають

За інформацію про зловмисників навіть призначили винагороду.

У Німеччині влада землі Шлезвіг-Гольдштайн призначила нагороду за інформацію про злочинців, які вкрали вже 15 табличок з назвами населених пунктів.

Про це повідомляє BILD.

Видання пише, що у районі міста Піннеберг у землі Шлезвіг-Гольдштайн останнім часом зникли одразу 15 табличок із назвами міст. Особливо сильно постраждала невелика громада Більзен — таблички з її назвою крали вже п'ять разів.

"Новий знак обходиться муніципалітету 500 євро. За одну ніч вони [викрадачі табличок] вдарили по нас п'ять разів. Ми навіть пропонуємо винагороду у розмірі 300 євро, щоб допомогти ідентифікувати злочинців", — заявив представник місцевої влади Єнс Кюльсен.

У поліції журналістам заявили, що раніше ніколи не стикалися із викраденням табличок у такому масштабі.

"Зловмисники підходять до крадіжок по-різному: іноді витягується тільки табличка, в інших випадках викрадається весь знак. Правоохоронці досі не розуміють, чи хочуть злочинці прикрасити табличками свій будинок, чи вони здають украдене як кольоровий метал", - пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині мільярди євро хочуть спрямувати на будівництво бомбосховищ.

Крім того, ми раніше інформували, що у німецькому містечку перехожий постраждав внаслідок вибуху.

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