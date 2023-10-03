У Німеччині сказали, якою бачать Росію впродовж найближчих років

У стратегії національної безпеки Німеччини зазначається, що Росія є тимчасовою загрозою. Йдеться про щонайменше найближчі кілька років.

Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю ERR.

Росія є загрозою

Очільника відомства запитали, чому не зазначається, хто має здобути перемогу, а хто – програти. Як наголосив голова Міноборони, роль стратегії національної безпеки не в тому, щоб сказати, хто має виграти війну.

"Я чітко сказав, що Україна має здобути перемогу. Але визначення перемоги у війні може вирішити лише Україна, а не ми. Це не пов'язано із нашою стратегією безпеки", – запевнив Пісторіус.

Він додав, що бачить Росію тимчасовою загрозою. Крім того, Пісторіус не знає, чи стане РФ "другом" у майбутньому.

"Принаймні, протягом наступних кількох років Росія буде загрозою. Ми не допускаємо жодних сумнівів щодо цього", – резюмував Борис Пісторіус.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що світ має чинити більший тиск на Володимира Путіна, аби диктатор припинив свою війну в Україні.

Читайте також: