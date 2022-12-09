У Німеччині словом року назвали вираз, який Шольц казав про війну в Україні

У Німеччині словом року назвали вираз "поворотний момент", який стосується війни в Україні.

Товариство німецької мови назвало "Zeitenwende" словом року у німецькій мові. Цей вираз канцлер Німеччини Олаф Шольц використовував у контексті повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомили на сайті товариства 9 грудня.

Слід зазначити, що "Zeitenwende" перекладається як "поворотний момент".

"Зовсім не нове слово, яке конкретно позначає початок християнської ери, а в більш загальному значенні — будь-який перехід до нової ери, було використано у цьому значенні федеральним канцлером Шольцем. Напад Росії на Україну 24 лютого 2022 року знаменує собою "переломний момент в історії нашого континенту", - йдеться у повідомленні .

У товаристві кажуть, що в цьому ж контексті про "перелом епохи" говорив і федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

" Економічну та енергетичну політику Німеччини необхідно було повністю змінити. Відносини з іншими міжнародними партнерами, такими як Китай, також були критично розглянуті. Також відбувся емоційний поворот для багатьох людей", - кажуть у товаристві.

Крім " Zeitenwende" до першої п'ятірки слів року увійшли такі слова:

Krieg um Frieden - війна за мир;

Gaspreisbremse - обмеження ціни на газ;

Inflationsschmerz - і нфляційний біль;

Klimakleber - кліматичні наклейки.

Нагадаємо, Німецький уряд ухвалив перелік військової допомоги Україні. До нього увійшли 18 самохідних артилерійських установок RCH 155, 80 пікапів та 90 засобів протидії дронів.

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