У Німеччині студент влаштував стрілянину в університеті і застрелився: є поранені

У Німеччині студент влаштував стрілянину в університеті і застрелився: є поранені

За попередніми даними, нападник був студентом цього ВНЗ. Він діяв самостійно, без спільників.

У Німеччині юнак відкрив стрілянину на території Гайдельберзького університету.

Про це інформують heidelberg24.de та поліція Мангайма.

Відомо, що зловмисник поранив декілька людей у лекційній аудиторії, використовуючи вогнепальну зброю. Після цього він направив зброю на себе і вистрелив. Хлопець загинув. Чи є інші загиблі, поки невідомо.

За попередніми даними, нападник був студентом цього ВНЗ. Він діяв самостійно, без спільників. Мотиви злочину поки залишаються невідомими. За словами слідчих, напад не пов’язаний з політичними чи релігійними причинами.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську студент побив та стріляв у батька дівчини, бо той забороняв їм зустрічатися.

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