У Німеччині створили плюшевого ведмедя, схожого на Меркель: фото

У Німеччині створили плюшевого ведмедя, схожого на Меркель: фото

Фабрика виготовить 500 колекційних ведмедів, схожих на Меркель, їхня вартість - 189 євро.

У Німеччині фабрика плюшевих іграшок в Кобурзі створила ведмедя, схожого на Ангелу Меркель.

Про це повідомляє Welt.

Ведмедя випустили з нагоди закінчення канцлерського терміну Ангели Меркель. Розмір ведмедя 40 см, його одяг нагадує вбрання канцлерки. Ведмедя виготовила фабрика , яка вже сто років спеціалізується на виготовленні іграшок, зокрема й присвячених відомим особистостям.

Фабрика виготовить 500 колекційних ведмедів, схожих на Меркель, їхня вартість - 189 євро. Одну із іграшок планують подарувати Ангелі Меркель.

Нагадаємо, німецька майстерня виготовляє солодощі із портретом Ангели Меркель.

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