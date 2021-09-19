У Німеччині створили плюшевого ведмедя, схожого на Меркель: фото

Фабрика виготовить 500 колекційних ведмедів, схожих на Меркель, їхня вартість - 189 євро.
У Німеччині фабрика плюшевих іграшок в Кобурзі створила ведмедя, схожого на Ангелу Меркель.
Про це повідомляє Welt.
Ведмедя випустили з нагоди закінчення канцлерського терміну Ангели Меркель. Розмір ведмедя 40 см, його одяг нагадує вбрання канцлерки. Ведмедя виготовила фабрика , яка вже сто років спеціалізується на виготовленні іграшок, зокрема й присвячених відомим особистостям.
Фабрика виготовить 500 колекційних ведмедів, схожих на Меркель, їхня вартість - 189 євро. Одну із іграшок планують подарувати Ангелі Меркель.
Нагадаємо, німецька майстерня виготовляє солодощі із портретом Ангели Меркель.