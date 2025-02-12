У Німеччині суд вперше схвалив екстрадицію українця: не хотів повертатися через мобілізацію

У Німеччині суд вперше схвалив екстрадицію громадянина України, який не хотів повертатися додому через мобілізацію.

Федеральний верховний суд Німеччини вперше схвалив екстрадицію громадянина України, який не хотів повертатися на Батьківщини через небажання бути мобілізованим.

Про це повідомляє MDR.

Правоохоронні органи України звернулися до Німеччини з запитом про екстрадицію чоловіка, який втік з України. Чоловіка звинуватили у погрозах та фізичному нападі на поліцейського під час забору крові в українській лікарні.

Після екстрадиційного взяття чоловіка під варту у Німеччині він чинив опір поверненню в Україну.

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Українець аргументував це тим, що в разі екстрадиції його мобілізують. Однак він запавняє, що мовляв "не хотів вбивати людей і з міркувань совісті відмовився від військової служби". Однак, через повномасштабне вторгнення РФ, в Україні йому відмовили в цьому праві.

Німецький суд обґрунтував свою точку зору таким чином: відмова від військової служби через переконання не є перешкодою для екстрадиції, якщо відповідна держава зазнає збройного нападу в порушення міжнародного права, і відповідна особа, отже, повинна очікувати призову на військову службу.

Раніше повідомлялося, що Україні видали чоловіка, який втік до Польщі з-під домашнього арешту.

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