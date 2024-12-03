У Німеччині судитимуть 100-річного охоронця концтабору Заксенгаузен: піля війни він відсидів в СРСР

Одразу після війни Форманек був заарештований і засуджений радянським військовим трибуналом до 25 років. Відсидів 10 років.

У Німеччині Вищий регіональний суд Франкфурта-на-Майні дозволив притягнути до відповідальності 100-річного підозрюваного в пособництві 3322 вбивств у концтаборі Заксенгаузен.

Про це пишуть Daily Mail і The Guardian.

Німецька влада вимагає, щоб 100-річний колишній охоронець нацистського концтабору постав перед судом майже через 80 років після закінчення Другої світової війни.

Вищий регіональний суд у Франкфурті заявив у вівторок, що скасував рішення суду нижчої інстанції, згідно з яким підозрюваний був визнаний непридатним для участі в суді.

Підозрюваному Грегорові Форманеку минулого року було висунуто звинувачення в пособництві та підбурюванні до вбивств у 3322 випадках під час роботи в концтаборі Заксенгаузен поблизу Берліна з липня 1943 до лютого 1945 року.

Однак у лютому експерт визначив, що Форманек не придатний до суду через його психічний і фізичний стан, і суд вирішив не відкривати провадження проти нього. Франкфуртський суд у вівторок визнав, що рішення експерта "не ґрунтувалося на достатніх фактах".

Форманек десятиліттями жив непоміченим у скромній квартирі поблизу Франкфурта, поки репортери не знайшли його минулого року, але колишній охоронець табору мовчав щодо звинувачень проти нього. Викривальні документи з Федерального архіву та архіву Штазі розкривають жахливе минуле Форманека.

Форманек народився в Румунії в сім’ї німецькомовного кравця. Він приєднався до СС 4 липня 1943 року та став частиною охоронного батальйону у Заксенгаузені.

Служба Грегора Форманека охоронцем СС підтверджується документом / Фото: Daily Mail

Одразу після війни Форманек був заарештований і засуджений радянським військовим трибуналом до 25 років ув'язнення за шпигунство і злочини проти людства. Звільнений через десять років, чоловік переїхав до Західної Німеччини і спокійно жив, працюючи вантажником.

Журналісти зауважують, що Німеччина з усіх сил намагається притягнути до відповідальності останніх колишніх нацистських військових злочинців. Одного колишнього охоронця табору смерті, українця Івана Дем'янюка, засудили, хоча не було жодних доказів того, що він безпосередньо когось убив.

Нагадаємо, що понад 200 000 людей утримувалися в таборі Заксенгаузен між 1936 і 1945 роками. Десятки тисяч загинули там від примусової праці, вбивств, медичних експериментів, голоду та хвороб до того, як табір був звільнений. Після 1945 року і до 1950-го був пересильним табором НКВС СРСР для переміщених осіб. На території Заксенгаузена, за різними даними, загинуло до 100 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині 96-річна екссекретарка концтабору, яку мали судити, втекла перед початком засідання.

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