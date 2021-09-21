У Німеччині терорист захопив заручників у туристичному автобусі

Упродовж 4 годин автомагістраль була перекритою через проведення поліцейської спецоперації.

Увечері у вівторок, 21 вересня, на автобані А9 на півдні Німеччини у туристичному автобусі, який рухався до Мюнхена, виник конфлікт, який закінчився захопленням заручників та погрозами зброєю.

Як повідомило німецьке видання Nordbayern, упродовж 4 годин рух автобаном був паралізований, оскільки поліція проводила спецоперацію із затримання терориста.

За попередньою інформацією, туристичний автобус прибув із Сербії. У його салоні перебувало 11 пасажирів та троє водіїв.

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Що сталося в дорозі, поки незрозуміло. Один зі свідків стверджує, що чоловік погрожував зброєю під час конфлікту з іншими пасажирами, двоє з них начебто отримали ушкодження.

Після того, як на місце події прибули поліцейські підрозділи, а над автотрасою завис гелікоптер, терорист випустив з автобуса усіх пасажирів, але утримував водіїв. Після тривалих переговорів він здався в руки поліції.

Про причини цього інциденту інформації поки немає.

Нагадаємо, раніше ув'язнені тюрми суворого режиму в центральній Швеції забарикадувалися в одному з приміщень і взяли в заручники двох співробітників в'язниці.

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