У Німеччині тисячі людей попрощалися з вбитою 9-річною українкою (фото)

У Празі заарештували чоловіка, підозрюваного у вбивстві дев'ятирічної Валерії.

У Німеччині в місті Дебельн 16 червня попрощалися з 9-річною Валерією з України, яку знайшли вбитою в лісі за три кілометри від дому. Висловити співчуття прийшли понад 2500 людей.

Про це повідомила адміністрація Дебельна.

"Велике співчуття народу до долі Валерії", – йдеться в повідомленні.

На прощанні був присутній також мер міста Свен Лібхаузер.

У Німеччині попрощалися з 9-рчіною Ваоерією з України

У Німеччині попрощалися з 9-рчіною Ваоерією з України

Він подякував усім причетним до пошуків Валерії, а також мешканцям міста за участь та готовність допомогти.

Під час прощання церковна громада міста дозволила усім присутнім запустити повітряні кульки. Багато хто поклав квіти або запалив свічки біля мерії.

У Німеччині попрощалися з 9-рчіною Ваоерією з України

Батькові Валерії, 32-річному військовослужбовцю, дозволили відправитися на пошуки доньки.

У Німеччині попрощалися з 9-рчіною Ваоерією з України

Нагадаємо, у німецькому місті Дебельн дорогою до школи 3 червня зникла 9-річна дівчинка з України. Відомо, що її батько воює у лавах Збройних сил України, а дитина разом із матір'ю, сестрою та бабусею переїхала до Німеччини. Пошуки тривали до 12 червня – того дня тіло дитини знайшли у лісі.

У п'ятницю, 14 червня, в Празі заарештували чоловіка, підозрюваного у вбивстві дев'ятирічної Валерії, яку викрали та вбили 3 червня у місті Дебельн на сході Німеччини, коли вона йшла до школи.

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