У Німеччині тисячі людей вийшли на протести проти обов'язкової COVID-вакцинації

У Німеччині тисячі людей вийшли на протести проти обов'язкової COVID-вакцинації

Лише у Гамбурзі на протестах зібралися понад 11 тисяч учасників.

У Німеччині в суботу, 18 грудня, тисячі людей вийшли на вулиці своїх міст на знак протесту проти запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що лише у Гамбурзі на півночі країни на протестах зібралися понад 11 тисяч учасників. Організатори наполягали на мирному характері акції та використанні захисних масок.

У Дюссельдорфі ж на заході ФРН кількість учасників протесту сягнула щонайменше чотирьох тисяч. Окрім того, там відбулася демонстрація прихильників обов'язкової вакцинації за участі близько 200 учасників.

Акція невдоволених ідеєю обов'язкових щеплень відбулася також у Фрайбурзі і зібрала близько 3500 учасників, які пройшли маршем центром міста.

У Карлсруе майже 900 людей протестували проти обов'язкової вакцинації людей, зокрема, медсестер. За даними поліції, мітинг пройшов спокійно.

Водночас під час акції в місті Вецлар у федеральній землі Гессен серед колони мітингувальників поліція зафіксувала прихильників правих рухів. Акції протесту також відбулися у Франкфурті-на-Майні, Оснабрюці та Фленсбурзі.

Це вже не перша хвиля протестів у ФРН, що відбуваються на тлі обговорення ідеї запровадження обов'язкової вакцинації для певних категорій населення.

10 грудня цього року необхідність щеплень від COVID-19 для персоналу лікарень і будинків для людей похилого віку підтримали Бундестаг і Бундесрат. Вимога має набрати чинності у березні 2022 року.

Окрім того, аби прискорити процес вакцинації, в уряді ухвалили поправки до закону про епідеміологічний захист, які передбачають тимчасовий дозвіл ветеринарам, стоматологам та аптекарям робити щеплення. Поки що таке право мають лише лікарі інших кваліфікацій.

Натомість очільник відділу ВООЗ у Європі вважає, що обов'язкова вакцинація проти коронавірусу може бути запроваджена лише у разі, якщо вичерпані інші можливості для збільшення кількості щеплених.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.