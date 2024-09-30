У Німеччині українець у жіночому туалеті побив поліцейську: подробиці інциденту

Поліцейські намагалися вивести агресивного чоловіка з приміщення вокзалу, але він опирався та намагався їх відштовхнути.

На вокзалі в німецькому Дортмунді українець влаштував бійку і вдарив поліцейську.

Про це повідомило видання BILD.

У суботу вранці 49-річний громадянин України, який проживає в німецькому місті Хердекке, зайшов у жіночий туалет на центральному вокзалі Дортмунда, не сплативши за користування ним.

Після того як чоловік зайшов у жіночий туалет, він напав на двох працівників закладу, які намагалися йому зробити зауваження. Коли на місце прибули поліцейські, він продовжував демонструвати агресивну поведінку.

Поліцейські намагалися вивести агресивного чоловіка на вулицю, але він чинив опір і намагався відштовхнути їх. У процесі конфлікту він вдарив жінку-поліцейського по обличчю своїми шлейками. Правоохоронці швидко зупинили нападника, поваливши його на підлогу, і затримали. Під час проведення тесту на алкоголь з'ясувалося, що чоловік був у стані сп’яніння. Після складання протоколу його відпустили.

Нагадаємо, українці, які переселилися до Німеччини, можуть втратити соціальну допомогу. Один безробітний отримує 564 євро на місяць, але це викликає незадоволення у багатьох німців.

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