У Німеччині українець влаштував у пабі різанину через прохання вдягнути маску (фото)

У Німеччині українець влаштував у пабі різанину через прохання вдягнути маску (фото)

Через інцидент охоронці пабу отримали поранення.

У Магдебурзі, що у Німеччині, 41-річний українець влаштував у місцевому пабі різанину через те, що його попросили на вході одягнути маску.

Про це повідомляє Bild.

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За даними видання, інцидент трапився під час футбольного матчу "Україна-Швеція". Громадянин України хотів подивитись трансляцію матчу в пабі, проте охорона його не пустила, оскільки в чоловіка на вході не було захисної маски.

Після суперечки громадянин України поранив одного із охоронців ножем та кинувся тікати. Його намагався зупинити інший працівник закладу, якого також поранили. Німецька поліція затримала підозрюваного біля місця злочину. За попередніми даними, він був нетверезим.

Потерпілих госпіталізували. Підозрюваного в нападі затримали. Триває розслідування.

Нагадаємо, у Штатах створили захисну маску, яка визначає, чи хвора людина COVID-19.

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