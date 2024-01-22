У Німеччині українка вбила знайомого, бо не хотіла з'їжджати з будинку – подробиці справи

У німецькому Мюнхені розпочався суд над біженкою з України, яка 5 лютого 2023 року зарізала господаря будинку, бо не хотіла з'їжджати.

Про це пише Bild.

За даними видання, 54-річний IT-фахівець Юрген Ф. з міста Дахау (розташоване за 20 км від Мюнхена - ред.) прихистив у себе вдома свою знайому з України Олену К., якій довелося тікати з країни через повномасштабне вторгнення Росії.

Відомо, що Юрген та Олена познайомилися ще 15 років тому через сайт онлайн-знайомств. У них почалися стосунки, проте від 2013 року, як говориться в обвинувальному висновку, Юрген "дистанціювався" від Олени. Проте вони продовжували підтримувати зв'язок.

Після початку російського вторгнення у лютому 2022 року Олена спочатку переїхала до своєї сестри до міста Шварцвальд, проте потім з'явилася з валізами в будинку Юргена в Дахау.

Юрген погодився прийняти її на деякий час, проте українка залишилася в його будинку практично на рік і нібито змушувала Юргена прописати її у себе.

За версією слідства, Олена поводилася агресивно і не реагували на спроби Юргена вмовити її покинути будинок. Побоюючись жінки, німець спав разом із дітьми на дивані.

5 лютого 2023 року Олена під час чергової сварки у присутності родини Юргена схопила кухонний ніж та завдала господареві будинку кілька поранень у шию внаслідок чого чоловік помер.

Нагадаємо, українець в Польщі вбив свою дружину і двох маленьких дочок — подробиці трагедії.

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