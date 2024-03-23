У Німеччині українських чоловіків-біженців можуть позбавити виплат: що відомо

У німецькому Бундестазі почали лунати заклики про позбавлення виплат українських чоловіків, які перебувають в країні статусі біженців.

Про це пише Berliner Zeitung.

З відповідною ініціативою виступив депутат німецького парламенту від опозиційної партії Християнський демократичний союз Флоріан Хан.

У Міністерстві внутрішніх справ ФРН станом на січень фіксували перебування Німеччині 209 842 чоловіків з України.

За словами Флоріана Хана, виплати німецького уряду біженцям-українцям, є додатковим стимулом уникати виконання обов'язку з захисту своєї країни від російського вторгнення.

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"Сигнальний ефект для українців буде поганим, коли ми говоримо про войовничість, з одного боку, але, з іншого боку, опосередковано шкодить волі до захисту", — сказав Хан.

Однак позицію Хана поділили не всі депутати Бундестагу. Чимало з них виступають проти позбавлення грошової допомоги чоловіків призовного віку з України.

Зокрема, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александер Мюллер заявив, що всі біженці, що мають право на проживання в Німеччині, повинні отримувати однакові пільги, незалежно від їхнього походження чи статі.

Додамо, Польща не буде заохочувати біженців з України повертатись назад, але і не буде перешкоджати, якщо так вирішать люди.

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