У Німеччині ультраправий бургомістр збрехав про податки — попри обіцянки, плату піднімуть навіть за собак

Перший в ФРН бургомістр від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" спочатку пообіцяв знизити податки, а потім підняв їх.

На сході Німеччини ультраправий бургомістр підняв податки та збори, хоча обіцяв їх знизити. Йдеться про місто Рагун-Єсніц, що з 1 вересня очолив 42-річний Ганнес Лот — бургомістр від партії "Альтернатива для Німеччини". Тепер громадяни, в яких є діти та домашні улюбленці, платитимуть на тисячу євро більше.

Про це йдеться в BILD.

Під час своєї передвиборчої кампанії Лот обіцяв "голосувати проти будь-якого збільшення податків та зборів", проте днями він виступив у міській раді та заявив, що планує підняти плату за місця у дитячому садку, а також податки на землю та торгівлю.

Ганнес Лот — бургомістр від партії "Альтернатива для Німеччини" Фото: BILD

Ба більше, він збирається підвищити плату за собак, хоча раніше обіцяв взагалі скасувати цей податок.

Тепер, йдеться у виданні, родина з будинком, дитиною та собакою повинна буде платити на 1000 євро на рік більше.

"Статут комуни накладає на нас обмеження. Місто має фінансові зобов'язання наступного року майже на 2,5 млн євро. Нам потрібний збалансований бюджет", — заявив Лот у коментарі для BILD.

Нагадаємо, Бельгія першою в світі оголосила про те, що спрямує на підтримку Україні 1 мільярд 700 тисяч євро. Читайте в матеріалі ТСН.ua, яким чином це відбуватиметься.

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