У Німеччині в небі зіткнулися два спортивні літаки: пілоти загинули

Літаки впали після зіткнення над відкритою місцевістю.

Про це пише MDR.

За словами представника пожежної охорони, загинули двоє пілотів, які виконували акробатичні фігури на літаках. Вони зіткнулися в повітрі поблизу аеродрому Леумніц. Інших загиблих і постраждалих не було. Район навколо місця катастрофи поблизу аеродрому був оточений.

На аеродромі Гера-Леумніц дозволено зліт і посадку літакам з максимальною злітною вагою 5,7 тонни.

Нагадаємо, біля берегів Латвії розбився приватний літак.

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