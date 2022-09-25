У Німеччині в небі зіткнулися два спортивні літаки: пілоти загинули

Двоє пілотів загинули внаслідок зіткнення двох літаків на околиці німецького міста Гера.
Літаки впали після зіткнення над відкритою місцевістю.
Про це пише MDR.
За словами представника пожежної охорони, загинули двоє пілотів, які виконували акробатичні фігури на літаках. Вони зіткнулися в повітрі поблизу аеродрому Леумніц. Інших загиблих і постраждалих не було. Район навколо місця катастрофи поблизу аеродрому був оточений.
На аеродромі Гера-Леумніц дозволено зліт і посадку літакам з максимальною злітною вагою 5,7 тонни.
Нагадаємо, біля берегів Латвії розбився приватний літак.
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