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У Німеччині в повітря підняли винищувачі через невідомий літак: чим все скінчилось

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Німеччині в повітря підняли винищувачі через невідомий літак: чим все скінчилось

Винищувачі Eurofighter / Фото: Associated Press

Винищувачі пролетіли в небі над Баварією та Тюрінгією, щоб перехопити літак-порушник.

У ніч проти 9 грудня у небі над Німеччиною помітили невідомий літак, який не виходив на зв'язок із диспетчерами.

Він увійшов у повітряний простір ФРН із Литви, інформує Bild.

У повідомленні вказується, що по тривозі були підняті два надзвукові винищувачі Eurofighter тактичної ескадрильї люфтваффе в Нойбурзі-на-Дунаї. Вони пролетіли в небі над Баварією та Тюрінгією, щоб перехопити літак-порушник.

Як повідомили військові льотчики, вони максимально наблизилися до літака з Литви та встановили з його пілотом зоровий контакт. Той пояснив, що сталася втрата зв'язку. Він змінив курс, винищувачі його супроводжували до повітряного простору Польщі.

Жителі Баварії та Тюрингії, над якими відбувалася повітряна операція, масово дзвонили в поліцію, повідомляючи про гуркіт у небі та тремтливе скло у вікнах. Один чоловік навіть поскаржився, що через різкий шум розлив пиво.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у РФ злякалися американського БПЛА, який наближався до Криму, та підняли винищувач.

Крім того, ми раніше інформували, що у США впав винищувач F-35 і його не можуть знайти.

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Дата публікації
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