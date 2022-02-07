У Німеччині відбулися акції на підтримку України: закликають допомогти з озброєнням

У Німеччині відбулися акції на підтримку України: закликають допомогти з озброєнням

Акція відбулася й у Нідерландах.

Акції на підтримку України та проти агресії Росії відбулися одразу в кількох німецьких містах.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 лютого.

У центрах Дрездена, Дюссельдорфа та Мюнхена зібралися сотні людей. Вони закликали уряд Німеччини допомогти Україні оборонним озброєнням та всіма іншими можливими засобами. Українські громади нагадали: війна України з Росією триває вже восьмий рік, але тепер є загроза її поширення на всю Європу.

Така ж акція відбулася й у Нідерландах. Її учасники на одній із площ в Амстердамі розгорнули 30-метровий український прапор.

У Німеччині відбулись акції на підтримку України та проти російської агресії

Як повідомлялося, на тлі російської загрози сьогодні, 7 лютого, у Києві чекають на міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Спільний візит головних дипломатів Австрії, Чехії та Словаччини має засвідчити солідарність з Україною на тлі агресивних дій Москви. Говоритимуть про підтримку країни та взаємодію у військовій сфері.

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