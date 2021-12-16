У Німеччині відклали ще на пів року сертифікацію "Північного потоку-2"

У Німеччині відклали ще на пів року сертифікацію "Північного потоку-2"

Російський проєкт все ще не отримав сертифікації.

Рішення щодо сертифікації газопроводу "Північний потік-2", який збудували для транспортування російського газу до ЄС в обхід України, у першій половині 2022 року не очікується.

Про це заявило Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA), пишуть Bloomberg і Reuters.

За словами голови Федеральної мережевої агенції Німеччини Йохена Хоманна, регулятор досі не отримав необхідні документи від оператора.

"Це не в наших руках", - сказав він, додавши, - "У першому півріччі (2022 року) не буде рішень".

Процес сертифікації відновлять, коли вимоги будуть виконані. Йдеться про те, що оператор, відповідно до вимог законодавства, має створити окрему компанію у Німеччині, яка візьме на себе управління німецькою ділянкою "Північного потоку-2".

Після сертифікації BNetzA документи мають надійти до Єврокомісії, яка матиме два місяці для ухвалення рішення. Однак у разі потреби процес можуть продовжити ще на два місяці.

До слова, спочатку сертифікацію оператора "Північного потоку-2" повинні були завершити до 8 січня 2022 року, але процес був заморожений у середині листопада.

Як повідомлялося раніше, очільниця німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що не бачить підстав для введення "Північного потоку-2" в експлуатацію, оскільки він не відповідає нормам європейського енергетичного законодавства. Також політикиня наголосила, що в разі нападу Росії на Україну газопровід можуть відключити.

Раніше в Німеччині виключили початок експлуатації трубопроводу "Північний потік-2" до завершення його сертифікації.

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