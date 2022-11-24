У Німеччині відповіли Польщі на пропозицію розмістити Patriot в Україні: "Треба говорити з НАТО"

Голова МЗС Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що можливість розгорнути системи ПРО Patriot за межами території країн-членів НАТО треба обговорити з іншими членами Альянсу.

Про це міністерка сказала у відповідь на ініціативу Польщі розмістити німецькі системи Patriot з українського боку кордону, повідомляє CNN.

"Для нас важливо, щоби Польща могла розраховувати на союзників, які будуть підтримувати один одного – навіть у важкі часи – і особливо Польща в її незахищеній позиції", – сказала Ламбрехт.

Також читайте У Шольца відреагували на слова Джонсона про те, що Німеччина сподівалась на капітуляцію України

Вона додала, що саме тому ФРН пропонує посилити місію Air Policing та розмістити на території Польщі комплекси Patriot, що перебувають на озброєнні Німеччини.

"Системи Patriot є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, тож тому і можна було зробити цю пропозицію Польщі. Пропозиції, які відхиляються від цього, потрібно зараз обговорити з НАТО та нашими союзниками", – зауважила Ламберхт.

Нагадаємо, після падіння ракети в Польщі біля кордону з Україною Німеччина запропонувала польській стороні посилити її протиповітряну оборону системами Patriot.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його держава із задоволенням прийняла цю пропозицію від Берліна.

Водночас прем’єр Польщі Матеуш Моравецький та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський запропонували розгорнути Patriot з українського боку кордону.

Варварські атаки Москви: воєнний злочин проти українців - різка реакція Європи, США, ООН

Читайте також: